Помпео просит мир помочь США наказать ГРУшников-хакеров

Госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны мира поддержать США и помочь им привлечь к ответственности россиян, которых Вашингтон обвиняет в киберпреступлениях. По его словам, Россия продолжает вести дестабилизирующую деятельность в киберпространстве.

Об этом говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

"Россия, которая позиционирует себя как поборник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального интернета. Мы призываем Россию положить конец ее безответственному поведению. Кроме того, мы призываем все государства, которые хотят видеть большую стабильность в киберпространстве, присоединиться к нам и помочь привлечь к ответственности тех, кому сегодня предъявлены обвинения", - сказал он.

Напомним, Минюст США предъявил обвинения шести офицерам ГРУ РФ в причастности к кибератакам на объекты политической, финансовой и спортивной инфраструктуры по всему миру. В частности их подозревают в атаках на Украину, США, Францию и Южную Корею и распространении опасного вируса NotPetya.

Кроме того, по данным британских властей, рссийская военная разведка планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, чтобы сорвать главное спортивное событие в мире.