Помпео прибывает в Брюссель для встречи с ЕС по Ирану

Европейский союз полностью поддерживает международное ядерное соглашение с Ираном и выступает против эскалации этого вопроса. Об этом заявила Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Могерини 13 мая проведет встречу с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, которые подписали соглашение.

Ожидается, что в понедельник госсекретарь США Майк Помпео встретится с представителями ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы по Ирану.

"Мы здесь весь день и найдем время для встречи с ним. Любые консультации всегда приветствуются. Наша позиция по Ирану неизменна, мы выступаем за сохранение сделки и ее выполнение всеми сторонами", - заявила она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что иранский генерал пригрозил США "ударом в голову". По словам командующего Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Хосейна Салами, если Вашингтон пойдет на силовые меры против Тегерана, то иранские войска будут вынуждены нанести "удар в голову".

Напомним, что США направят на Ближний Восток систему ПРО. В Персидском заливе к ударной группе авианосца США Abraham Lincoln отправят корабль USS Arlington с амфибиями и самолетами на борту, а также на базу в Катаре были доставлены бомбардировщики B-52.