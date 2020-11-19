Помпео первым из госсекретарей США посетит Голанские высоты

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Государственный секретарь США Майк Помпео в рамках визита в Израиль сегодня посетит Голанские высоты. Он станет первым госсекретарем, который официально побывает в аннексированном районе.

Об этом он заявил на брифинге в Иерусалиме, передает Reuters.

"Сегодня у меня будет возможность посетить Голанские высоты. Признание их в составе Израиля тоже было решением президента Дональда Трампа (в 2019 году, - ред.), которое является исторически важным и простым признанием реальности", - заявил Помпео.

Отметим, таким образом, Помпео станет первым из госсекретарей США, который официально побывает на Голанских высотах. Израиль занял этот район в ходе Шестидневной войны 1967 года и аннексировал в 1981 году. Сирия не признает аннексию и продолжает считать Голанские высоты своей территорией. Большинство стран мира также не признают данный район за Израилем.

Отметим, летом Израиль объявил о начале строительства "города Трампа" на Голанах.

Напомним, ранее Помпео в ходе визита в Израиль назвал мирный договор с Бахрейном сигналом для Ирана. По его мнению, Тегеран начинает терять влияние на Ближнем Востоке.