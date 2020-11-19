ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Помпео первым из госсекретарей США посетит Голанские высоты

Иерусалим, Четверг 19 ноября 2020 11:29
Помпео первым из госсекретарей США посетит Голанские высоты
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Майк Помпео в рамках визита в Израиль сегодня посетит Голанские высоты. Он станет первым госсекретарем, который официально побывает в аннексированном районе.

Об этом он заявил на брифинге в Иерусалиме, передает Reuters.

"Сегодня у меня будет возможность посетить Голанские высоты. Признание их в составе Израиля тоже было решением президента Дональда Трампа (в 2019 году, - ред.), которое является исторически важным и простым признанием реальности", - заявил Помпео.

Отметим, таким образом, Помпео станет первым из госсекретарей США, который официально побывает на Голанских высотах. Израиль занял этот район в ходе Шестидневной войны 1967 года и аннексировал в 1981 году. Сирия не признает аннексию и продолжает считать Голанские высоты своей территорией. Большинство стран мира также не признают данный район за Израилем.

Отметим, летом Израиль объявил о начале строительства "города Трампа" на Голанах.

Напомним, ранее Помпео в ходе визита в Израиль назвал мирный договор с Бахрейном сигналом для Ирана. По его мнению, Тегеран начинает терять влияние на Ближнем Востоке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ИзраильГоланские высотыМайк Помпео

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь