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Помпео першим з держсекретарів США відвідає Голанські висоти

Єрусалим, Четвер 19 листопада 2020 11:29
Помпео першим з держсекретарів США відвідає Голанські висоти
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Майк Помпео в рамках візиту до Ізраїля сьогодні відвідає Голанські висоти. Він стане першим держсекретарем, який офіційно побуває в анексованому районі.

Про це він заявив на брифінгу в Єрусалимі, передає Reuters.

"Сьогодні у мене буде можливість відвідати Голанські висоти. Визнання їх у складі Ізраїлю теж було рішенням президента Дональда Трампа (в 2019 році, - ред.), яке є історично важливим і простим визнанням реальності", - заявив Помпео.

Зазначимо, таким чином, Помпео стане першим з держсекретарів США, який офіційно побуває на Голанських висотах. Ізраїль зайняв цей район в ході Шестиденної війни 1967 року і анексував у 1981 році. Сирія не визнає анексію і продовжує вважати Голанські висоти своєю територією. Більшість країн світу також не визнають даний район за Ізраїлем.

Зазначимо, влітку Ізраїль оголосив про початок будівництва "міста Трампа" на Голанах.

Нагадаємо, раніше Помпео в ході візиту до Ізраїля назвав мирний договір з Бахрейном сигналом для Ірану. На його думку, Тегеран починає втрачати вплив на Близькому Сході.

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