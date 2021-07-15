ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Помощника нардепа задержали за взятку за отвод земли участникам ООС

Новина українською →
Черновицкая область, Четверг 15 июля 2021 18:11
Помощника нардепа задержали за взятку за отвод земли участникам ООС Фото: помощника нардепа задержали за взятку (фото gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители задержали помощника народного депутата по подозрению в злоупотреблении своим влиянием. Помощника нардепа подозревают в том, что он взял 5700 долларов взятки от волонтера, чтобы посодействовать отводу земли участникам ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как говорят в прокуратуре, за взятку помощник нардеп должен был осуществить влияние на должностных лиц Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета.

Помощник нардепа, по данным правоохранителей, должен был способствовать принятию горсоветом решения о предоставлении разрешений на отвод земельных участков для строительства и обслуживания домов по заявлениям участников ООС.

"Правоохранители задержали помощника народного депутата во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Фото: помощника нардепа задержали за взятку (фото gp.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая область взятка нардеп помощник Задержание
NEWS
В Киеве на акции под Радой произошла стычка
В Киеве на акции под Радой произошла стычка
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева