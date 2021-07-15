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Помічника нардепа затримали за хабар за відведення землі учасникам ООС

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Чернівецька область, Четвер 15 липня 2021 18:11
Помічника нардепа затримали за хабар за відведення землі учасникам ООС Фото: помічника нардепа затримали за хабар (gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали помічника народного депутата за підозрою у зловживанні своїм впливом. Помічника нардепа підозрюють у тому, що він взяв 5700 доларів хабаря від волонтера, щоб посприяти відведенню землі учасникам ООС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як кажуть в прокуратурі, за хабар помічник нардеп мусив здійснити вплив на посадовців Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

Помічник нардепа, за даними правоохоронців, мав сприяти прийняттю міськрадою рішення про надання дозволів на відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування будинків за заявами учасників ООС.

"Правоохоронці затримали помічника народного депутата під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Фото: помічника нардепа затримали за хабар (gp.gov.ua)

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