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Помощник Манафорта был вовлечен в разработку "пророссийской стратегии" задолго до расследования, - АР

НовостиПолитика    03.07.2018 - 00:43
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/NBC News)
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/NBC News)

Константин Килимник мог играть гораздо большую роль в возможном вмешательстве в выборы США

Помощник бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта - Константин Килимник был вовлечен в разработку "пророссийской политической стратегии" задолго до расследования сговора окружения Дональда Трампа с РФ в 2016 году. Об этом сообщает АР.

Как отмечается, Константин Килимник мог играть гораздо большую роль, чем считалось ранее.

"Неуловимая фигура, теперь обвиняемая вместе с Манафортом по свидетелям, гораздо более активно участвовала в разработке пророссийской политической стратегии с Манафортом, чем ранее было извсетно, согласно внутренним запискам и другим деловым репортажам", - говорится в сообщении.

Так, согласно данным записей, Килимник, который, по словам Роберта Мюллера, в настоящее время находится в России и имеет связи с российской разведкой, помог Манафорту сформулировать шаги для клиентов в России и в Украине. Среди клиентов были и российский олигарх Олег Дерипаска и другие, имеющие тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, как сообщается, более 10 лет назад, когда Россия была обвинена в тайной попытке склонить президентские выборы к кандидатуре Трампа, Манафорт и Килимник задумались о риске для России.

Также команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы США, вияснила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает изменение меры пресечения Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей слишком жестоким и несправедливым наказанием.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, расследование, Пол Манафорт, Выборы в США  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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