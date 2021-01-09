Помощник госсекретаря США подал в отставку на фоне событий в Капитолии

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по международной безопасности, нераспространению и контролю над вооружениями Кристофер Форд подал в отставку. Он покинул свой пост раньше, чем планировал, из-за нападения сторонников действующего президента Дональда Трампа на Капитолий США.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, 7 января чиновник объявил коллегам о своей будущей отставке меморандумом под заголовком "приятное прощание", не упомянув штурм Капитолия сторонниками Трампа. При этом Форд назвал свою работу в качестве помощника госсекретаря изюминкой своей карьеры и "необычайной честью и привилегией". Он отметил, что покинет пост на следующей неделе.

Однако уже на следующий день на фоне усиливающейся критики Трампа в Конгрессе Форд отправил коллегам по электронной почте письмо, в котором сообщил, что пересмотрел свое первоначальное решение об отставке через неделю и оно вступает в силу "немедленно".

"Я не могу продолжать работать в администрации в то время, когда некоторые готовы потворствовать или даже подстрекать насильственное восстание против страны, которой я дорожу", - заявил Форд.

При этом он добавил, что его первоначальное решение не отражало его действительную позицию, поскольку он желал сказать и сделать больше.

Напомним, 7 января министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на ситуацию с беспорядками. Она первой из министров отказалась от своей должности после событий в Капитолии.

Ранее сообщалось, об отставке нескольких чиновников Белого дома после беспорядков возле Капитолия. В отставку подали помощники первой леди США, а также заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер.