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Помощь украинской армии можно будет переслать через Дию

Автор: Наталья Скороход

В приложении "Дия" появилась возможность перевести средства для поддержки украинской армии. Об єтом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение.

По его словам, в приложении "Дия" запустили новую возможность, чтоб помочь украинским защитникам.

"Все донаты пойдут в фонд "Повернись живым". Нужно нажать на Документы - Помочь армии. Как обычно, все в несколько щелчков", - рассказал министр.

Он уточнил, что услуга доступна пользователям как IOS, так и Android.

"Еще один способ поблагодарить наши ВСУ и приблизить нас к победе", - добавил Федоров.

Напомним, что помощь украинской армии теперь можно переслать в любом отделении Укрпочты. Деньги пойдут на специальный счет, который создан для этих целей Национальным банком Украины.

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