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Британия поможет Польше разработать новую систему ПВО

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Польша, Пятница 19 ноября 2021 02:28
Британия поможет Польше разработать новую систему ПВО Фото: Великобритания и Польша подписали соглашение о совместном создании систем ПВО (defence.nridigital.com)
Автор: Артур Родивилов

Великобритания и Польша подписали заявление о намерениях, согласно которому британские производители помогут Варшаве разработать систему ПВО Narew. Ее бюджет может составить несколько миллиардов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Portal Mundurowy.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита в Польшу главы британского военного ведомства Бена Уоллеса.

"Это соглашение означает качественное изменение сотрудничества Великобритании и Польши в сфере обороны и открывает нам путь для еще более тесного взаимодействия. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и я с нетерпением ждем, когда начнется разработка наземной системы ПВО", - указал Уоллес.

Отмечается, что работать над созданием унифицированной зенитной управляемой модульной ракеты ПВО Narew будет британское подразделение международного консорциума MBDA.

По словам производителя, ракета способна развивать скорость, равную трем числам Маха, уничтожая малозаметные летательные аппараты.

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