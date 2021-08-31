Помогал России захватить Крым: СБУ задержала боевика из Ялты

В феврале 2014 года, когда Россия ворвалась в Крым, мужчина вступил в так называемую "Ялтинскую роту народной самообороны Крыма". В течение февраля-марта боевик принимал участие в противодействии протестным акциям и запугивании украинских активистов.

"Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" от Министерства обороны Российской Федерации", - рассказали в СБУ.

Боевика задержали, когда он приехал на материковую территорию Украины и находился в Херсонской области. Ему объявили о подозрении по факту создания незаконных вооруженных формирований. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Фото: СБУ задержала боевика из Крыма (ssu.gov.ua)