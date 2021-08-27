Как помочь пересохшей, обезвоженной коже

Если тебе интересно, как решить проблемы обезвоженной кожи, сначала нужно уточнить, что она может стать сухой, грубой или раздраженной по огромному количеству причин. Гидратация важна, но обычно она сводится к большему, чем просто недостаток воды.

К счастью, не важно, какова первопричина, ведь такое состояние можно исправить. Для этого необходимо соблюдать режим питья и использовать правильные средства. Приобрести подходящую косметику, множество другой продукции для ухода за собой, детские товары и бытовую химию можно в интернет-магазине «Ватсонс»: www.watsons.ua/ru. Далее поговорим о том, как быть обладателям сухой кожи.

Важность увлажнения

Здесь необходимо отметить различие между обезвоженной и сухой кожей. Первое относится к недостатку влаги из-за временных и краткосрочных обстоятельств. Последнее относится к типу кожи, то есть к тем людям, у кого кожа сухая всегда или сезонно (в этом случае решать проблему необходимо на периодической или постоянной основе).

Почему так важно поддерживать увлажнение кожи? Оказывается, когда она обезвожена, то легче раздражается, быстрее стареет, больше повреждается и выглядит тусклой или с неровным тоном. Поддерживая достаточный уровень влаги, ты укрепляешь и восстанавливаешь ее природные барьерные функции. Это орган, который нуждается в питании, и он не может выглядеть здоровым и привлекательным, если с ним плохо обращаться.

Как бороться с сухостью

Чтобы вернуть пересохшей коже более гладкое и яркое состояние, специалисты рекомендуют разработать индивидуальный режим ухода за кожей, хорошо подумав о факторах, которые могут сушить твою кожу.

Изучи особенности своего образа жизни

Потребление воды: очевидно, это напрямую влияет на состояние кожи, так же как и на остальные функции организма.

Температура душа: слишком теплая или горячая вода может лишить кожу натуральных масел и привести к сухости, появлению зуда или даже к высыпаниям.

Качество воздуха и влажность: поддержание комфортной температуры в помещении и надлежащего уровня влажности выше 30% поможет сохранить кожу увлажненной.

Диета: незаменимые жирные кислоты необходимы для сохранения упругости и питания кожи. Сосредоточься на продуктах с Омега-3 (лосось, грецкие орехи, семена льна, яичные желтки).

Тщательно ухаживай за кожей

Это один из лучших способов противодействовать обезвоживанию или полностью предотвратить его, обратить вспять гиперпигментацию, признаки старения и уменьшить высыпания.

Вот продукты, которые следует использовать, чтобы сохранить кожу влажной: