"Помітний прогрес". У Раді Європи опублікували антикорупційний звіт про Україну

Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників. Але є сфери, в яких потрібно докласти більше зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

"Україна задовільно виконала 18 із 31 рекомендації щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів і прокурорів. З решти рекомендацій 11 виконано частково, а дві - не виконано", - сказано у звіті.

У GRECO звернули увагу, що Україна працює над протидією корупції в надзвичайно складний час - під час повномасштабної війни з Росією.

"GRECO зафіксувала помітний прогрес у виконанні своїх рекомендацій щодо забезпечення ефективного нагляду за існуючими вимогами до фінансових декларацій; врегулювання взаємодії парламентаріїв із лобістами; впорядкування процесу призначення суддів та відповідних органів", - зазначила Група держав Ради Європи проти корупції.

Також GRECO додала, що Україна ухвалила важливе законодавство, були призначені члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також Громадської ради доброчесності.

При цьому невиконаними залишилися рекомендації, які стосуються судового переслідування.

Які рекомендації були виконані повністю:

вжити заходів для забезпечення належного контролю над існуючими вимогами до декларування активів;

затвердити правила, що регулюють відносини народних депутатів із лобістами та іншими третіми сторонами, які хочуть вплинути на законодавчий процес.

проаналізувати доцільність зменшення кількості органів, які беруть участь у призначенні суддів.

Які рекомендації були виконані частково: