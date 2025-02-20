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"Помітний прогрес". У Раді Європи опублікували антикорупційний звіт про Україну

Четвер 20 лютого 2025 11:05
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"Помітний прогрес". У Раді Європи опублікували антикорупційний звіт про Україну Ілюстративне фото: у Раді Європи спостерігають прогрес України у питанні боротьби з корупцією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників. Але є сфери, в яких потрібно докласти більше зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

"Україна задовільно виконала 18 із 31 рекомендації щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів і прокурорів. З решти рекомендацій 11 виконано частково, а дві - не виконано", - сказано у звіті.

У GRECO звернули увагу, що Україна працює над протидією корупції в надзвичайно складний час - під час повномасштабної війни з Росією.

"GRECO зафіксувала помітний прогрес у виконанні своїх рекомендацій щодо забезпечення ефективного нагляду за існуючими вимогами до фінансових декларацій; врегулювання взаємодії парламентаріїв із лобістами; впорядкування процесу призначення суддів та відповідних органів", - зазначила Група держав Ради Європи проти корупції.

Також GRECO додала, що Україна ухвалила важливе законодавство, були призначені члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також Громадської ради доброчесності.

При цьому невиконаними залишилися рекомендації, які стосуються судового переслідування.

Які рекомендації були виконані повністю:

  • вжити заходів для забезпечення належного контролю над існуючими вимогами до декларування активів;
  • затвердити правила, що регулюють відносини народних депутатів із лобістами та іншими третіми сторонами, які хочуть вплинути на законодавчий процес.
  • проаналізувати доцільність зменшення кількості органів, які беруть участь у призначенні суддів.

Які рекомендації були виконані частково:

  • удосконалити правила щодо подарунків, які можуть приймати нардепи, судді та прокурори, зокрема знизити пороги вартості таких подарунків;
  • забезпечити опрацювання всіх законопроєктів із дотриманням відповідного рівня прозорості та консультацій;
  • розробити та затвердити кодекс поведінки нардепів України за участю самих нардепів та забезпечити легкий доступ до нього представників громадськості;
  • значно посилити внутрішні механізми контролю за доброчесністю в Раді;
  • забезпечити, щоб оцінювання суддів проводили судді на основі заздалегідь визначених єдиних та об'єктивних критеріїв, які стосуються їхньої повсякденної роботи;
  • забезпечити, щоб у всіх провадженнях усі рішення про відвід судді ухвалюються без його участі та могли бути оскаржені;
  • сформулювати визначення дисциплінарних правопорушень, які відносяться до поведінки суддів, більш чітко.

Нагадаємо, згідно з даними соцопитування, українці вважають, що найбільш корупційними сферами в Україні є діяльність правоохоронців, а також земельні відносини та будівництво.

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