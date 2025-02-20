"Заметный прогресс". В Совете Европы опубликовали антикоррупционный отчет об Украине
Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников. Но есть сферы, в которых нужно приложить больше усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).
"Украина удовлетворительно выполнила 18 из 31 рекомендации по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров. Из остальных рекомендаций 11 выполнено частично, а две - не выполнено", - сказано в отчете.
В GRECO обратили внимание, что Украина работает над противодействием коррупции в чрезвычайно сложное время - во время полномасштабной войны с Россией.
"GRECO зафиксировала заметный прогресс в выполнении своих рекомендаций по обеспечению эффективного надзора за существующими требованиями к финансовым декларациям; урегулирование взаимодействия парламентариев с лоббистами; упорядочение процесса назначения судей и соответствующих органов", - отметила Группа государств Совета Европы против коррупции.
Также GRECO добавила, что Украина приняла важное законодательство, были назначены члены Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Общественного совета добродетели.
При этом невыполненными остались рекомендации, которые касаются судебного преследования.
Какие рекомендации были выполнены полностью:
- принять меры для обеспечения надлежащего контроля над существующими требованиями к декларированию активов;
- утвердить правила, регулирующие отношения народных депутатов с лоббистами и другими третьими сторонами, которые хотят повлиять на законодательный процесс.
- проанализировать целесообразность уменьшения количества органов, участвующих в назначении судей.
Какие рекомендации были выполнены частично:
- усовершенствовать правила насчет подарков, которые могут принимать нардепы, судьи и прокуроры, в частности снизить пороги стоимости таких подарков;
- обеспечить проработку всех законопроектов с соблюдением соответствующего уровня прозрачности и консультаций;
- разработать и утвердить кодекс поведения нардепов Украины при участии самих нардепов и обеспечить легкий доступ к нему представителей общественности;
- значительно усилить внутренние механизмы контроля за добродетелью в Раде;
- обеспечить, чтобы оценку судей проводили судьи на основе заранее определенных единых и объективных критериев, которые касаются их повседневной работы;
- обеспечить, чтобы во всех производствах все решения об отводе судьи принимаются без его участия и могли быть обжалованы;
- сформулировать определение дисциплинарных правонарушений, которые относятся к поведению судей, более четко.
Напомним, согласно данным соцопроса, украинцы считают, что наиболее коррупционными сферами в Украине являются деятельность правоохранителей, а также земельные отношения и строительство.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.