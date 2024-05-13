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Помірні зливи та заморозки: прогноз погоди в Україні на завтра

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 14 травня, в Україні буде мінлива погода. На півдні очікуються помірні зливи, а в центрі - заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.

"У вівторок в Україні буде цікава неординарна погода. Бо найхолоднішою частиною несподівано завтра виявиться південна, там максимальна температура повітря ледь досягне вдень +10+14 градусів", - заявила вона. 

По прогнозу синоптика, завтра найтепліше буде на заході України, очікується +15 +22 градуси. При цьому на сході буде +13 +17 градусів, а у центральних областях -+12 +15. На півночі України протягом дня передбачається +11 +14 градусів.

Найближчої ночі в Україні буде холодно, усього +3 +7 градусів. На півночі, заході та в центрі ще місцями можливі заморозки.

"У більшості областей України 14 травня опадів не передбачається і денне сонечко хоч якось компенсуватиме нічний холод.  Проте завтра у холодній південній частині пройдуть дощі через наявність невеликого циклончика", - зазначила Діденко. 

У Херсонській області та в Приазов'ї можливі помірні зливи. 

Погода у Києві

У Києві у вівторок, 14 травня, буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +3 +5 градусів, а вдень близько +12 градусів.

Погода в Україні

15 травня потепління не очікується, а погода буде нетиповою для цього місяця. До того ж синоптики попереджають про заморозки до кінця травня.

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Погода в Україні