Помічники з ремонтом удома: ТОП-5 машин для будівництва

Формат будівельних робіт, який передбачає участь самого власника, обов’язково вимагає потужної транспортної підтримки. Задіяти для цього сімейний автомобіль буває шкода, адже перевезення будматеріалів залишають на кузові і в інтер’єрі пошкодження, які вже не можна прибрати. А з іншого боку, регулярне залучення для дрібних перевезень найманого транспорту буде боляче бити по сімейному бюджету. Тому бувалі господарі домоволодінь іноді купують додатковий автомобіль – щоб обслуговувати свої будівельні потреби, і можливо, позбутись його потім.

Renault Kangoo

Варіант одночасно максимально універсальний і максимально дешевий, особливо якщо говорити про першу генерацію "Кенгу". Хоча в принципі, це може бути не саме Renault Kengoo, а той чи інший більш дорогий французький або німецький однокласник. З одного боку машини цього класу відрізняє місткий утилітарний кузов, з іншого – повсюдна доступність запчастин і незначні витрати на утримання. Сегмент дає змогу обрати будь-який двигун аж до працюючого на скрапленому або стисненому газі чи електромобіля. Вагомий недолік можна побачити хіба що у труднощах з підбором екземпляра у гідному стані. Справа у тому, що такі машини через доступність утримання, бува, подовгу залишаються в руках обмежених у коштах власників, які вичавлюють з них ресурс до останньої краплини.

Skoda Octavia

Попри поважний вік моделі, Skoda Octavia першого покоління і сьогодні високо котирується серед господарських громадян. Ця модель з одного боку надійна і довговічна, а з іншого – хоч і є легковиком, практична з точки зору перевезень, оскільки має великий багажник (об'єм 528/1330 літрів) та й взагалі в цілому місткий кузов. Особливо зручною буде версія Combi – тобто з кузовом універсал (багажник до 1512 літрів), максимально допустиме навантаження в якого становить більш як півтони – 540 кг. "Октавию" можна обрати з різними типами і об’ємами двигунів і навіть з трансмісією 4х4. У 2004 р. Octavia першого покоління отримала приставку Tour до назви – це означає, що ці авто випускалися в Україні – паралельно з Octavia А5 нового, вже другого покоління. У випадку з машиною "під будівництво" додатковий плюс Octavia у тому, що ця модель взагалі повільно втрачає в ціні. Тож якщо по завершенні робіт машину буде вирішено продати, власник-забудовник не втратить багато вкладених у неї коштів.

Opel Zafira Tourer

Компактвен, який в першу чергу є таки пасажирським, і справі будівництва йому краще служити за сумісництвом – адже Zafira Tourer має добре устаткований салон, який буде шкода подряпати і забруднити. Проте, численні трансформації сидінь обіцяють додаткові можливості для перевезень вантажів. У тому числі крісла другого і третього рядів складаються повністю, утворюючи позаду вантажний відсік з рівною підлогою. На ходу машина радує водія лагідною керованістю, двигуни бувають як дизельні, так і бензинові: атмосферні, надувні і навіть із заводським ГБО. Трансмісія в більшості випадків механічна, але з одним дизелем і одним бензиновим мотором був доступний і автомат.

Renault Trafic II

Повноцінний мінівен відкриє забудовнику нові горизонти в плані перевезень будматеріалів. Це одна з найдоступніших моделей на ринку, вона відома також як Opel Vivaro і Nissan Primastar. Зважте на те, що існують версії цієї моделі (у тому числі і заводські) у вигляді "пасажира" (9 місць), вантажного і вантажно-пасажирського фургона. Крім того, цю модель можна обирати між двома розмірами колісної бази і висоти кузова. Моторна лінійка має три дизеля і один бензиновий агрегат. Трансмісія передньоприводна, коробка передач – механічна чи автоматична, але як на нас, для машини будівельного призначення це не має особливого значення.

VW Transporter

Певно, найдорожчий варіант, але з найбільшими можливостями. Transporter 4-го, 5-го та 6-го поколінь в технічному плані ідентичні, а де в чому однакові, тому ми говоримо про них усіх разом. Це машини раціональної конструкції, надійні і довговічні. З іншого боку, вони будуть в числі найдорожчих з точки зору утримання. У "Транспортерів" традиційно широка гама бензинових та дизельних двигунів на будь-який смак. Важлива відмінність цих машин також у їхній високій ремонтопридатності. Машина має три варіанти виконання: власне Transporter (вантажний і вантажопасажирський фургон), Сaravelle (пасажирський вен) і Multivan (з розкішним пасажирським салоном), проте ясно, що для перевезення будматеріалів краще брати щось простіше. "Транспортери" бувають передньопривідні і повнопривідні, з механікою чи автоматом, з короткою та довгою базою, з низьким, середнім та високим дахом.

Коротко

Навіть якщо ваш бюджет дозволяє вам обрати щось майже розкішне типу "Каравели" чи топової "Зафіри", спробуйте відбитись від цієї спокуси. Завчасно прорахуйте, з якою регулярністю ваш будівельний автомобіль буде здійснювати вантажні рейси. Якщо це буде не часто, то можливо, вам навпаки буде досить одного з найдешевших варіантів. Хоча з іншого боку, варто заздалегідь спланувати подальшу долю цього господарчого авто – можливо, вам схочеться залишити його у себе і після входин у відремонтовану/побудовану оселю? В такому випадку буде сенс обрати щось з більш широким функціоналом і великим запасом ресурсу.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.