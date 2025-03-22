Помічники з ремонтом удома: ТОП-5 машин для будівництва

Великий ремонт чи приватне будівництво часто вимагає такого масштабу транспортних проблем, що з’являється сенс придбати для цього окрему машину. Автомобільні експерти підготували свій перелік рекомендованих моделей.
Про п’ять моделей для обслуговування будівництва дачі чи великого ремонту удома читайте в матеріалі РБК-Україна.
Формат будівельних робіт, який передбачає участь самого власника, обов’язково вимагає потужної транспортної підтримки. Задіяти для цього сімейний автомобіль буває шкода, адже перевезення будматеріалів залишають на кузові і в інтер’єрі пошкодження, які вже не можна прибрати. А з іншого боку, регулярне залучення для дрібних перевезень найманого транспорту буде боляче бити по сімейному бюджету. Тому бувалі господарі домоволодінь іноді купують додатковий автомобіль – щоб обслуговувати свої будівельні потреби, і можливо, позбутись його потім.
Варіант одночасно максимально універсальний і максимально дешевий, особливо якщо говорити про першу генерацію "Кенгу". Хоча в принципі, це може бути не саме Renault Kengoo, а той чи інший більш дорогий французький або німецький однокласник. З одного боку машини цього класу відрізняє місткий утилітарний кузов, з іншого – повсюдна доступність запчастин і незначні витрати на утримання. Сегмент дає змогу обрати будь-який двигун аж до працюючого на скрапленому або стисненому газі чи електромобіля. Вагомий недолік можна побачити хіба що у труднощах з підбором екземпляра у гідному стані. Справа у тому, що такі машини через доступність утримання, бува, подовгу залишаються в руках обмежених у коштах власників, які вичавлюють з них ресурс до останньої краплини.
Попри поважний вік моделі, Skoda Octavia першого покоління і сьогодні високо котирується серед господарських громадян. Ця модель з одного боку надійна і довговічна, а з іншого – хоч і є легковиком, практична з точки зору перевезень, оскільки має великий багажник (об'єм 528/1330 літрів) та й взагалі в цілому місткий кузов. Особливо зручною буде версія Combi – тобто з кузовом універсал (багажник до 1512 літрів), максимально допустиме навантаження в якого становить більш як півтони – 540 кг. "Октавию" можна обрати з різними типами і об’ємами двигунів і навіть з трансмісією 4х4. У 2004 р. Octavia першого покоління отримала приставку Tour до назви – це означає, що ці авто випускалися в Україні – паралельно з Octavia А5 нового, вже другого покоління. У випадку з машиною "під будівництво" додатковий плюс Octavia у тому, що ця модель взагалі повільно втрачає в ціні. Тож якщо по завершенні робіт машину буде вирішено продати, власник-забудовник не втратить багато вкладених у неї коштів.
Компактвен, який в першу чергу є таки пасажирським, і справі будівництва йому краще служити за сумісництвом – адже Zafira Tourer має добре устаткований салон, який буде шкода подряпати і забруднити. Проте, численні трансформації сидінь обіцяють додаткові можливості для перевезень вантажів. У тому числі крісла другого і третього рядів складаються повністю, утворюючи позаду вантажний відсік з рівною підлогою. На ходу машина радує водія лагідною керованістю, двигуни бувають як дизельні, так і бензинові: атмосферні, надувні і навіть із заводським ГБО. Трансмісія в більшості випадків механічна, але з одним дизелем і одним бензиновим мотором був доступний і автомат.
Повноцінний мінівен відкриє забудовнику нові горизонти в плані перевезень будматеріалів. Це одна з найдоступніших моделей на ринку, вона відома також як Opel Vivaro і Nissan Primastar. Зважте на те, що існують версії цієї моделі (у тому числі і заводські) у вигляді "пасажира" (9 місць), вантажного і вантажно-пасажирського фургона. Крім того, цю модель можна обирати між двома розмірами колісної бази і висоти кузова. Моторна лінійка має три дизеля і один бензиновий агрегат. Трансмісія передньоприводна, коробка передач – механічна чи автоматична, але як на нас, для машини будівельного призначення це не має особливого значення.
Певно, найдорожчий варіант, але з найбільшими можливостями. Transporter 4-го, 5-го та 6-го поколінь в технічному плані ідентичні, а де в чому однакові, тому ми говоримо про них усіх разом. Це машини раціональної конструкції, надійні і довговічні. З іншого боку, вони будуть в числі найдорожчих з точки зору утримання. У "Транспортерів" традиційно широка гама бензинових та дизельних двигунів на будь-який смак. Важлива відмінність цих машин також у їхній високій ремонтопридатності. Машина має три варіанти виконання: власне Transporter (вантажний і вантажопасажирський фургон), Сaravelle (пасажирський вен) і Multivan (з розкішним пасажирським салоном), проте ясно, що для перевезення будматеріалів краще брати щось простіше. "Транспортери" бувають передньопривідні і повнопривідні, з механікою чи автоматом, з короткою та довгою базою, з низьким, середнім та високим дахом.
Навіть якщо ваш бюджет дозволяє вам обрати щось майже розкішне типу "Каравели" чи топової "Зафіри", спробуйте відбитись від цієї спокуси. Завчасно прорахуйте, з якою регулярністю ваш будівельний автомобіль буде здійснювати вантажні рейси. Якщо це буде не часто, то можливо, вам навпаки буде досить одного з найдешевших варіантів. Хоча з іншого боку, варто заздалегідь спланувати подальшу долю цього господарчого авто – можливо, вам схочеться залишити його у себе і після входин у відремонтовану/побудовану оселю? В такому випадку буде сенс обрати щось з більш широким функціоналом і великим запасом ресурсу.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.
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