Помічники окупаційної влади втекли перед наступом ЗСУ, - Генштаб

Так, за наявною інформацією, із населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з Криму планують евакуюватись назад на півострів.

У населеному пункті Рубіжне Луганської області з метою пошуку українських диверсантів та партизанів окупанти запровадили комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

Продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об'єктів інфраструктури міста Енергодар.

Минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них – Біла Церква, Куп'янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник чинив обстріли:

на Сіверському напрямку – у районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрелеча, Червоне, Огурцове, Глибоке, Ненудне та Милове;

на Краматорському напрямку – неподалік Верхньокам'янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юріївка;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вплинув у районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарський, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красне, Павлівка, Гуляйпільський, Дорожнянка та Новоукраїнка.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Першотравневе, Любомирування, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Вимка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ і Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони завдала понад п'ятнадцять ударів. Підтверджено поразку дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев'ять ворожих БПЛА.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили два пункти управління, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, боєприпаси, а також вісім інших важливих об'єктів ворога.

Нагадаємо, 4 жовтня українські військові ліквідували 200 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 61 000 військових.

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