Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії йде у відставку, - Reuters

Головний дипломат США в Європі - помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії - Карен Донфрід залишить свою посаду, щоб зосередитися на своїй родині.

Про це заявив представник Держдепартаменту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Очікується, що Донфрід залишить свою посаду наприкінці березня. Наразі рішення про те, хто обійме її посаду після відставки, не ухвалено.

"Карен вправно керувала нашими відносинами з багатьма з наших найважливіших союзників і партнерів у той час, коли агресія Кремля загрожувала десятиліттям миру і процвітання", - йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, яку отримало Reuters до публікації.

Блінкен зазначив, що політична хватка, чесність і прагнення Донфрід визначали її лідерство на посаді помічника і являють собою найвищі цінності держслужби.

Зазначимо, що Донфрід є однією з небагатьох американських чиновників, які побували в Росії до вторгнення в Україну. При цьому Донфрід під час війни перебувала з візитом у Києві разом із держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, раніше помічниця держсекретаря США Карен Донфрід в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що поки що тільки російський диктатор Володимир Путін може ухвалити рішення про припинення війни проти України.

При цьому вона запевнила, що у Республіканській та Демократичній партіях підтримують Київ, тому підтримка збережеться.

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