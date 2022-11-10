Померлого демократа переобрали у Палату представників США, - ЗМІ

На проміжних виборах до Конгресу США у штаті Пенсільванія переобрали до Палати представників померлого у жовтні демократа.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Fox News.

Видання зазначає, що колишній конгресмен від цього штату - демократ Ентоні Делюка, який помер 9 жовтня - був переобраний у Палату представників, отримавши 85% голосів.

За останніми даними, на проміжних виборах у Палаті представників у демократів 188 місць, у республіканців - 208 (З 218 для більшості). В Сенаті у демократів 48 місць, у республіканців - 49 (для більшості необхідно 51).