Померлого демократа переобрали у Палату представників США, - ЗМІ
На проміжних виборах до Конгресу США у штаті Пенсільванія переобрали до Палати представників померлого у жовтні демократа.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fox News.
Видання зазначає, що колишній конгресмен від цього штату - демократ Ентоні Делюка, який помер 9 жовтня - був переобраний у Палату представників, отримавши 85% голосів.
За останніми даними, на проміжних виборах у Палаті представників у демократів 188 місць, у республіканців - 208 (З 218 для більшості). В Сенаті у демократів 48 місць, у республіканців - 49 (для більшості необхідно 51).
Нагадаємо, що результати виборів до Сенату США стануть відомі у грудні, їх може вирішити другий тур у штаті Джорджія.
Раніше повідомлялось, що Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США не виявило ознак іноземного впливу на вибори.