Помер відомий київський фотограф і фотожурналіст Роман Гінзбург

В організації опублікували прощальний допис з фотографом.

"Сьогодні вранці, 5 березня, пішов у засвіти наш колега, відомий київський фотограф, почесний член НСФХУ Роман Гінзбург… Світла вам пам’ять, Романе Наумовичу", - йдеться у повідомленні спілки.

Трагічну новину повідомив його син у Facebook, зазначивши, що митець пішов з життя вдома, "як і хотів".

Що відомо про Романа Гінзбурга

Роман Гінзбург народився у 1947 році в Києві. З 1992 року був членом Національної спілки фотохудожників України. Протягом понад 30 років працював фотожурналістом та був майстром репортажної зйомки. Також викладав фотографію, передаючи свій досвід новим поколінням митців.

Серед його персональних виставок - "Вікна пам’яті", "Фото-Графіка", "XXI сторіччя", "Дубай", "Фінікія", "Пейзажні куточки України", "Люди та час".