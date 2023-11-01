Помер спортивний журналіст Артем Франков
Помер український спортивний журналіст Артем Франков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника головного редактора Андрія Шахова у соціальній мережі Facebook.
"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все", - повідомив Шахов.
Артему Франкову було 53 роки. Він знаходився у реанімації через другий інсульт.
"Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", - написав Шахов.
Що відомо про Артема Франкова
З 1997 - 2022 роки, Артем Франков був головним редактором спортивного журналу "Футбол". Після початку війни видання стало виходити в електронній версії та називалось "Футбол - війна".
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