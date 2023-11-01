ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Помер спортивний журналіст Артем Франков

Київ, Середа 01 листопада 2023 02:37
UA EN RU
Помер спортивний журналіст Артем Франков фото: Артем Франков (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Помер український спортивний журналіст Артем Франков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника головного редактора Андрія Шахова у соціальній мережі Facebook.

"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все", - повідомив Шахов.

Артему Франкову було 53 роки. Він знаходився у реанімації через другий інсульт.

"Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", - написав Шахов.

Що відомо про Артема Франкова

З 1997 - 2022 роки, Артем Франков був головним редактором спортивного журналу "Футбол". Після початку війни видання стало виходити в електронній версії та називалось "Футбол - війна".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
NEWS
Загроза дронів. У низці областей України оголосили повітряну тривогу
Загроза дронів. У низці областей України оголосили повітряну тривогу
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ