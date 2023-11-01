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Скончался спортивный журналист Артем Франков

Киев, Среда 01 ноября 2023 02:37
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Скончался спортивный журналист Артем Франков фото: Артем Франков (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Скончался украинский спортивный журналист Артем Франков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя главного редактора Андрея Шахова в социальной сети Facebook.

"Поздно вечером перестало биться сердце легендарного Артема Франкова. Нашего крестного. Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. За все", - сообщил Шахов.

Артему Франкову было 53 года. Он находился в реанимации из-за второго инсульта.

"Вы навсегда останетесь родным человеком. Светлая память, дядя Артем", - написал Шахов.

Что известно об Артеме Франкове

С 1997 – 2022 годы, Артем Франков был главным редактором спортивного журнала "Футбол". После начала войны издание стало выходить в электронной версии и называлось "Футбол – война".

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