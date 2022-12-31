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Помер Папа Римський Бенедикт XVI

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Ватикан, Субота 31 грудня 2022 11:52
Помер Папа Римський Бенедикт XVI Фото: Папа Римський Бенедикт XVI (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу, 31 грудня, на 96-му році життя помер Папа Римський на спокої Бенедикт XVI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

За даними прес-служби Святого Престолу, Папа Бенедикт XVI помер о 9:34 у своїй резиденції у монастирі Матері Еклезії.

"З сумом повідомляю вам, що Почесний Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 ранку в монастирі Матері Екклезії у Ватикані. Додаткова інформація буде надана якнайшвидше. Станом на ранок понеділка, 2 січня 2023 року, тіло почесного Папи буде перебувати у базиліці Святого Петра, щоб віруючі могли попрощатися", - йдеться у повідомленні.

Бенедикт XVI був 265-м Папою Римським. Цю посаду він обіймав з 2005 року по 2013 рік. 11 лютого 2013 року оголосив про те, що збирається зректися престолу 28 лютого, скориставшись правом зречення. 28 лютого 2013 року о 20:00 за римським часом зречення набуло чинності.

Нагадаємо, минулого року з'явилася інформація, що Папа Римський Франциск може зректися престолу вже найближчим часом. У Ватикані понтифік нібито уже заявив про свій намір піти на відпочинок. Однак поки що цього не сталося.

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