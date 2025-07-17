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Помер найстаріший марафонець світу: на 114-му році життя Фауджу Сінгха збило авто

Фото: найстаріший марафонець у світі Фауджа Сінгх (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Фауджа Сінгх, найстаріший марафонець у світі, загинув на 114-му році життя. Його смерть стала наслідком нещасного випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Сінгх був відомий у всьому світі як рекордсмен-марафонець у різних вікових категоріях, зокрема і для людей віком понад 100 років.

Чоловік почав бігати, коли йому виповнилося 89 років, і пробіг дев'ять повних марафонів із 2000 по 2013 рік. Після цього, на 102 році життя, він припинив професійні виступи.

Сінгх загинув в ДТП

За даними поліції, підозрюваний Амрітпал Сінгх Діллон їхав на позашляховику на великій швидкості та збив 114-річного бігуна, який вийшов прогулятися після обіду.

На момент події Сінгх переходив дорогу й отримав тяжкі травми, через які й помер у лікарні, куди його доправили місцеві жителі.

Інцидент стався у північному штаті Пенджаб, неподалік міста Джаландхар, поряд з яким розташоване рідне село бігуна Біас Пінд.

Поліція в Індії заарештувала чоловіка, якого наразі звинувачують у тому, що він втік з місця ДТП, яке призвело до загибелі найстарішого марафонця у світі.

Нагадаємо, що на початку цього року у Японії померла володарка титулу найстарішої жінки у світі Томіко Ітоока, якій було 116 років.

Причиною смерті лікарі назвали поважний вік рекордсменки.

Крім цього ми писали, як найстаріша іспанка, якій 111 років, розповіла, що в її довгому житті немає секрету, але вона п’є напій із трьох інгредієнтів на сніданок.

Раніше ми писали про те, який дивний продукт щодня їсть 105-річна жінка. А також розповідали, що відомо про найстарішого чоловіка у світі.

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Індія