Помер найстаріший марафонець світу: на 114-му році життя Фауджу Сінгха збило авто

Фауджа Сінгх, найстаріший марафонець у світі, загинув на 114-му році життя. Його смерть стала наслідком нещасного випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Сінгх був відомий у всьому світі як рекордсмен-марафонець у різних вікових категоріях, зокрема і для людей віком понад 100 років.
Чоловік почав бігати, коли йому виповнилося 89 років, і пробіг дев'ять повних марафонів із 2000 по 2013 рік. Після цього, на 102 році життя, він припинив професійні виступи.
За даними поліції, підозрюваний Амрітпал Сінгх Діллон їхав на позашляховику на великій швидкості та збив 114-річного бігуна, який вийшов прогулятися після обіду.
На момент події Сінгх переходив дорогу й отримав тяжкі травми, через які й помер у лікарні, куди його доправили місцеві жителі.
Інцидент стався у північному штаті Пенджаб, неподалік міста Джаландхар, поряд з яким розташоване рідне село бігуна Біас Пінд.
Поліція в Індії заарештувала чоловіка, якого наразі звинувачують у тому, що він втік з місця ДТП, яке призвело до загибелі найстарішого марафонця у світі.
Нагадаємо, що на початку цього року у Японії померла володарка титулу найстарішої жінки у світі Томіко Ітоока, якій було 116 років.
Причиною смерті лікарі назвали поважний вік рекордсменки.
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