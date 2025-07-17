Помер найстаріший марафонець світу: на 114-му році життя Фауджу Сінгха збило авто

Сінгх був відомий у всьому світі як рекордсмен-марафонець у різних вікових категоріях, зокрема і для людей віком понад 100 років.

Чоловік почав бігати, коли йому виповнилося 89 років, і пробіг дев'ять повних марафонів із 2000 по 2013 рік. Після цього, на 102 році життя, він припинив професійні виступи.

Сінгх загинув в ДТП

За даними поліції, підозрюваний Амрітпал Сінгх Діллон їхав на позашляховику на великій швидкості та збив 114-річного бігуна, який вийшов прогулятися після обіду.

На момент події Сінгх переходив дорогу й отримав тяжкі травми, через які й помер у лікарні, куди його доправили місцеві жителі.

Інцидент стався у північному штаті Пенджаб, неподалік міста Джаландхар, поряд з яким розташоване рідне село бігуна Біас Пінд.

Поліція в Індії заарештувала чоловіка, якого наразі звинувачують у тому, що він втік з місця ДТП, яке призвело до загибелі найстарішого марафонця у світі.