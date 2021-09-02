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Пользователи Twitter смогут зарабатывать деньги на собственных твитах, - CNBC

Автор: Мария Кучерявец

В социальной сети Twitter запустили функцию Super Follows, которая позволяет блогерам взимать с подписчиков плату за просмотр твитов. Таким нововведением смогут воспользоваться лишь те, кто имеет не менее 10 тысяч фолловеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

"Twitter запустил Super Follows, функцию, которая позволяет отдельным пользователям взимать плату с других за доступ к контенту только для подписчиков", - говорится в сообщении.

Отмечено, что такая функция позволит наиболее популярным пользователям сети "наконец получать доход от своих подписчиков", однако доступ к Super Follows ограничен.

Так, новой функцией смогут воспользоваться блогеры, которые соответствуют таким критериям:

  • проживают в США,
  • старше 18 лет,
  • имеют более 10 тысяч подписчиков,
  • опубликовали более 25 твитов за последние 30 дней.
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