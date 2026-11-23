Чорна п'ятниця - слушний момент повернутися до покупок, які давно відкладалися. Адже часто саме звичні побутові речі потребують оновлення: пилосос уже не справляється з волоссям у квартирі чи шерстю тварин, смартфон повільно працює, а старий холодильник не витримує відключення. Щоб не розгубитися серед десятків пропозицій, варто заздалегідь визначити пріоритети.

РБК-Україна разом із Фокстрот розбиралося, які категорії техніки варто тримати в полі зору та на які моделі звернути увагу в період великих знижок.

Зокрема, у Фокстрот Чорна п'ятниця триватиме з 23 до 30 листопада. Замовити техніку можна онлайн, а отримати у найближчому магазині мережі або скориставшись безкоштовною доставкою.

Більше комфорту в побуті

Невеликі побутові прилади здатні помітно спростити щоденні справи, тому їхнє оновлення - хороша інвестиція у власний комфорт.

На Чорну п’ятницю варто придивитися до кавомашини KRUPS EA918GE0 (код на сайті - 7295172), яку можна придбати за 29 999* грн замість 59 999 грн. А для швидкого прибирання стане у пригоді пилосос KARCHER VCS 5-28 Infinity Complete за 14 999 грн замість 22 999 грн.

Великі покупки, які давно відкладали

Холодильник і пральна машина - техніка тривалого використання, заміну якої зазвичай планують заздалегідь. Якщо давно думали про нові моделі, період акцій може стати приводом нарешті повернутися до цього питання.

Серед пропозицій - пральна машина HISENSE Серії 5І (WF5I9043BWFS) (код - 7173524), за 21 499 грн замість 25 399 грн і холодильник HISENSE RB435N4BCE (код - 6980268), за 25 499 грн замість 29 299 грн.

Гаджети, без яких складно уявити день

Смартфони та планшети швидко стають застарілими не лише морально, а й технічно: новіші пристрої можуть запропонувати більше пам'яті, швидкодії та можливостей для роботи й дозвілля. Тож Чорна п’ятниця – нагода оновити свої гаджети.

Наприклад, XIAOMI Redmi Note 17 5G 6/256GB Black (код - 7308043) коштує 13 799 грн замість 15 599 грн. Для читання, навчання, перегляду відео та роботи підійде SAMSUNG Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 6/128GB (код - 7163641) за 15 999 грн замість 19 999 грн.

Великий екран для улюблених історій

Якщо телевізор давно не відповідає потребам родини або хочеться зробити домашній перегляд фільмів і серіалів комфортнішим, варто розглянути моделі з більшою діагоналлю.

Наприклад, TCL 65C6K (код - 7125237) із діагоналлю 65 дюймів ідеальним для новенької GTA VI. Його акційна ціна - 39 999 грн замість 52 999 грн.

Час для себе: техніка для краси та догляду

Техніка для догляду - ще одна категорія, покупки з якої часто відкладають, хоча вона допомагає заощаджувати час на щоденних процедурах і створювати бажаний образ удома.

Серед пропозицій - мультистайлер PHILIPS BHA956/00 Aqua SenseIQ серії 9000 (код - 7302851) за 13 999 грн замість 19 999 грн. А для чоловіків можна обрати обрати тример ROWENTA Selectium (17 в 1) TN9464E0 (код - 7053692) за 2 799 грн замість 3 999 грн.

* Акційні ціни, зазначені у тексті, діють протягом обмеженого періоду. Детальні умови - на foxtrot.ua.