Полювання на відьом: Трамп заперечує причетність Хегсета до витоку в Signal

Що передувало

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Гегсет і радник з питань нацбезпеки Майк Волтц опинилися під тиском закликів про відставку після того, як стало відомо, що головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до групової години в Signal.

Цей чат, у якому брали участь Гегсет, Волтц, віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші високопосадовці адміністрації, містив обговорення майбутніх авіаударів по хуситах у Ємені.

Після першої публікації The Atlantic Хегсет зробив заяву про те, що жодних військових планів не передавали. Директор Національної розвідки Тулсі Габбард, виступаючи перед сенатським комітетом із розвідки у вівторок, також наголосила, що в повідомленнях не було "жодних секретних даних".

Однак нова публікація The Atlantic продемонструвала скріншоти листування, де Гегсет ділився конкретними деталями - часом і послідовністю запланованих ударів США по хуситах.

У початковій статті Голдберг уникав конкретики, обмежившись узагальненнями, оскільки побоювався, що розголошення деталей поставить під загрозу життя американських військовослужбовців.

Докладніше про те, що було відомо про витік із секретного чату в Signal на самому початку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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