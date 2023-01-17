"Полювали" за позиціями HIMARS та С-300: в Кременчуці знешкодили агентурну мережу

Служба безпеки знешкодила в Кременчуці Полтавської області ворожу агентурну мережу. Зловмисники намагалися, зокрема, виявити і підірвати установки HIMARS та комплекси С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними правоохоронців, представники російських спецслужб намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи українських сил, які залучені в їх захисті.

"Зловмисники "полювали" за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777", - розповіли в СБУ.

Так, в разі виявлення українських військових об’єктів агенти РФ планували їх знищити через підпал і потім детонацію боєкомплекту.

Крім того, в разі наявної інформації про значне скупчення військової техніки та чіткі географічні координати - передати дані для завдання військами РФ ракетного удару.

"За знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли своїм поплічникам від 20 тисяч доларів. Гроші мали отримати на спеціально відкриті банківські картки одразу після успішного виконання ворожих завдань", - з'ясували в СБУ.

Втім, правоохоронці викрили наміри зловмисників та попередили дії фігурантів, ними виявились двоє переселенців зі сходу України, яких завербував представник так званої "МДБ ДНР" Дмитро Зіпір.

"Перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку він дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавської області і "доповідав" про їх результати кадровим співробітникам ФСБ", - вказано в повідомленні.

Зазначено, що Зіпіру вже повідомили про підозру за ст. 113 ККУ (диверсія).

Також планується додаткова кваліфікація його злочинів за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Наразі він переховується на тимчасово окупованій території Донецької області. СБУ проводить заходи для його затримання, а також працює над притягненням до відповідальності його поплічників.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів ФСБ, які здавали ворогу адреси військових та місця дислокації ЗСУ в Херсоні.

Додамо, також Служба безпеки затримала російського агента, який розвідував позиції української ППО в Черкаській області.

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