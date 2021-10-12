"Поляков не был случайным пассажиром". В МВД сообщили подробности расследования смерти нардепа

Нардеп Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, как сообщалось ранее. Таксист, который вез Полякова, изменил показания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко в эфире " Украина 24 ".

"Он (таксист, - ред.) сказал, что он случайно подобрал пассажира. На самом деле он не случайно подобрал, он некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе со свидетелем, а затем потерпевший пересел в автомобиль (такси, - ред.)... Поляков не был случайным пассажиром", - сказал Шевченко.

Представитель МВД добавил, что сейчас установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь контактировал.

Относительно причин смерти, Шевченко отметил, что эксперты еще не дали окончательного ответа относительно влияния метадона на сам факт смерти, но скорее всего к смерти привело определенное сочетание химических веществ.