Поляки продовжили блокування КПП "Рава-Руська": у Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію

Поляки продовжили блокування КПП "Рава-Руська" до кінця доби, 6 червня. Вранці у черзі стояли півсотні вантажівок.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер ДПСУ Андрій Демченко.
"Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14.00 6 червня не завершиться", - констатував він.
За словами спікера, за результатами зустрічі з польськими колегами, вони повідомили, що попередньо розблокування руху для вантажних транспортних засобів по напрямку польського пункту пропуску "Хребенне" учасниками акції на території Польщі має відбутися о 00:00 7 червня (за київським часом).
На даний час ситуація на цьому КПП не змінюється, в бік Польщі вантажівки не припускаються.
"В бік України незначна кількість вантажних транспортних засобів перетинає кордон, за минулу добу це було близько 60. Станом на ранок в черзі на території Польщі перебувало близько 50 вантажівок", - додав Демченко.
Як повідомлялось, польські протестувальники можуть розблокувати пункт пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною 6 червня. Це останній заблокований КПП.
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