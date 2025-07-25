Поляк у TikTok показував участь у війні на боці РФ: прокуратура почала розслідування

Окружна прокуратура Кракова розпочала розслідування щодо колишнього військовослужбовця та тіктокера, який у своєму профілі "PolaknaDonbasie" серед іншого згадує про вступ до армії РФ та участь у боях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Окружна прокуратура Кракова оголосила про початок розслідування, справою займається 8-й військовий відділ прокуратури.

Як повідомила прес-секретар прокуратури Олівія Божек-Михалець, триває розслідування щодо факту участі у діяльності іноземної розвідки та діяльності в її інтересах шляхом поширення дезінформації через TikTok.

За версією слідства, дезінформація поширювалась у TikTok, і могла вводити в оману користувачів соцмережі, метою якої може бути "внесення серйозних зрушень у політичну систему Республіки Польща".

Передбачається, що за цими діями стоїть колишній польський військовослужбовець, який нині перебуває в Росії. Він, серед іншого, розповідає про вступ до російської армії. Поляк опублікував своє перше відео 14 квітня і з того часу регулярно викладає нові відео, які набирають все більшої популярності.

Точні подробиці його служби у російській армії невідомі. Він стверджує, що служив на Запорізько-Донбаському фронті, найімовірніше, в районі села Велика Новосілка.