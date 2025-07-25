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Поляк у TikTok показував участь у війні на боці РФ: прокуратура почала розслідування

П'ятниця 25 липня 2025 14:51
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Поляк у TikTok показував участь у війні на боці РФ: прокуратура почала розслідування Фото: поляк у TikTok показував участь у війні на боці РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окружна прокуратура Кракова розпочала розслідування щодо колишнього військовослужбовця та тіктокера, який у своєму профілі "PolaknaDonbasie" серед іншого згадує про вступ до армії РФ та участь у боях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Окружна прокуратура Кракова оголосила про початок розслідування, справою займається 8-й військовий відділ прокуратури.

Як повідомила прес-секретар прокуратури Олівія Божек-Михалець, триває розслідування щодо факту участі у діяльності іноземної розвідки та діяльності в її інтересах шляхом поширення дезінформації через TikTok.

За версією слідства, дезінформація поширювалась у TikTok, і могла вводити в оману користувачів соцмережі, метою якої може бути "внесення серйозних зрушень у політичну систему Республіки Польща".

Передбачається, що за цими діями стоїть колишній польський військовослужбовець, який нині перебуває в Росії. Він, серед іншого, розповідає про вступ до російської армії. Поляк опублікував своє перше відео 14 квітня і з того часу регулярно викладає нові відео, які набирають все більшої популярності.

Точні подробиці його служби у російській армії невідомі. Він стверджує, що служив на Запорізько-Донбаському фронті, найімовірніше, в районі села Велика Новосілка.

Найманці з інших країн у війні проти України

Раніше повідомлялось, що на боці Росії у війні проти України беруть участь найманці щонайменше з 48 країн. Російські ЗМІ ідентифікували 1500 із них.

При цьому за армію Росії воюють десятки громадян Європейського Союзу. Воювати за Росію їдуть й громадяни Британії, Франції, Бельгії, Італії та Австрії.

Окрім того, нещодавно російські ЗМІ встановили імена 51 військового з Китаю, які уклали контракт з армією окупантів. Для цього вони летіли до Москви цілеспрямовано.

Про те, що китайські громадяни воюють на боці росіян на фронті в Україні стало відомо ще 8 квітня після того, як українські військові взяли в полон двох китайців у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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