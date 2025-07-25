Поляк в TikTok показывал участие в войне на стороне РФ: прокуратура начала расследование

Окружная прокуратура Кракова начала расследование в отношении бывшего военнослужащего и тиктокера, который в своем профиле "PolaknaDonbasie" среди прочего упоминает о вступлении в армию РФ и участие в боях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Окружная прокуратура Кракова объявила о начале расследования, делом занимается 8-й военный отдел прокуратуры.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Оливия Божек-Михалец, продолжается расследование по факту участия в деятельности иностранной разведки и деятельности в ее интересах путем распространения дезинформации через TikTok.

По версии следствия, дезинформация распространялась в TikTok, и могла вводить в заблуждение пользователей соцсети, целью которой может быть "внесение серьезных сдвигов в политическую систему Республики Польша".

Предполагается, что за этими действиями стоит бывший польский военнослужащий, который сейчас находится в России. Он, среди прочего, рассказывает о вступлении в российскую армию. Поляк опубликовал свое первое видео 14 апреля и с тех пор регулярно выкладывает новые видео, которые набирают все большую популярность.

Точные подробности его службы в российской армии неизвестны. Он утверждает, что служил на Запорожско-Донбасском фронте, скорее всего, в районе села Великая Новоселка.