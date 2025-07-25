ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Поляк в TikTok показывал участие в войне на стороне РФ: прокуратура начала расследование

Пятница 25 июля 2025 14:51
UA EN RU
Поляк в TikTok показывал участие в войне на стороне РФ: прокуратура начала расследование Фото: поляк в TikTok показывал участие в войне на стороне РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окружная прокуратура Кракова начала расследование в отношении бывшего военнослужащего и тиктокера, который в своем профиле "PolaknaDonbasie" среди прочего упоминает о вступлении в армию РФ и участие в боях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Окружная прокуратура Кракова объявила о начале расследования, делом занимается 8-й военный отдел прокуратуры.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Оливия Божек-Михалец, продолжается расследование по факту участия в деятельности иностранной разведки и деятельности в ее интересах путем распространения дезинформации через TikTok.

По версии следствия, дезинформация распространялась в TikTok, и могла вводить в заблуждение пользователей соцсети, целью которой может быть "внесение серьезных сдвигов в политическую систему Республики Польша".

Предполагается, что за этими действиями стоит бывший польский военнослужащий, который сейчас находится в России. Он, среди прочего, рассказывает о вступлении в российскую армию. Поляк опубликовал свое первое видео 14 апреля и с тех пор регулярно выкладывает новые видео, которые набирают все большую популярность.

Точные подробности его службы в российской армии неизвестны. Он утверждает, что служил на Запорожско-Донбасском фронте, скорее всего, в районе села Великая Новоселка.

Наемники из других стран в войне против Украины

Ранее сообщалось, что на стороне России в войне против Украины участвуют наемники по меньшей мере из 48 стран. Российские СМИ идентифицировали 1500 из них.

При этом за армию России воюют десятки граждан Европейского Союза. Воевать за Россию едут и граждане Великобритании, Франции, Бельгии, Италии и Австрии.

Кроме того, недавно российские СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.

О том, что китайские граждане воюют на стороне россиян на фронте в Украине стало известно еще 8 апреля после того, как украинские военные взяли в плен двух китайцев в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте