Півзахисник збірної України став кращим гравцем "Генка" в матчі зі "Стандардом"

При цьому, Малиновський не вирізнявся результативними діями
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський був визнаний кращим гравцем "Генка" в матчі 12 туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда" (1:1). Про це повідомляється в офіційному Twitter клубу.
Onze Man of the Match op Sclessin: Ruslan Malinovskyi! Forza Ruslan! #krcgenk #stagnk #samengenk pic.twitter.com/4zIZXwL4cG— KRC Genk (@KRCGenkofficial) October 29, 2018
Після завершення поєдинку клуб організував опитування серед вболівальників на визначення кращого гравця команди в цьому матчі. За підсумками голосування кращим гравцем "Генка" був визнаний українець Руслан Малиновський, хоча він і не відзначився результативними діями в матчі, але є справжнім лідером команди.