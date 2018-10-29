Півзахисник збірної України став кращим гравцем "Генка" в матчі зі "Стандардом"

Фото: Руслан Малиновський (twitter.com/KRCGenkofficial)

При цьому, Малиновський не вирізнявся результативними діями

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський був визнаний кращим гравцем "Генка" в матчі 12 туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда" (1:1). Про це повідомляється в офіційному Twitter клубу.

Після завершення поєдинку клуб організував опитування серед вболівальників на визначення кращого гравця команди в цьому матчі. За підсумками голосування кращим гравцем "Генка" був визнаний українець Руслан Малиновський, хоча він і не відзначився результативними діями в матчі, але є справжнім лідером команди.