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Півзахисник збірної України став кращим гравцем "Генка" в матчі зі "Стандардом"

Новини » Спорт    29.10.2018 - 15:33
Фото: Руслан Малиновський (twitter.com/KRCGenkofficial)
Фото: Руслан Малиновський (twitter.com/KRCGenkofficial)

При цьому, Малиновський не вирізнявся результативними діями

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський був визнаний кращим гравцем "Генка" в матчі 12 туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда" (1:1). Про це повідомляється в офіційному Twitter клубу.

Після завершення поєдинку клуб організував опитування серед вболівальників на визначення кращого гравця команди в цьому матчі. За підсумками голосування кращим гравцем "Генка" був визнаний українець Руслан Малиновський, хоча він і не відзначився результативними діями в матчі, але є справжнім лідером команди.

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