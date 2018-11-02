Полузащитник "Барселоны" может перебраться в "Милан"

Фото: Денис Суарес (fcbarcelona.com)

Денис Суарес может оказаться в чемпионате Италии уже этой зимой

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Денис Суарес может перейти в "Милан" в зимнее трансферное окно. Об этом информирует Corriere dello Sport.

По информации источника, в миланском клубе уверены, что переход состоится уже этой зимой, поскольку Суарес не имеет должной практики в каталонском клубе и он сам изъявил желание покинуть команду.

В текущем сезоне 24-летний испанец сыграл не сыграл ни одного матча в чемпионате Испании. Игрок провел лишь один матч - в 1/16 финала Кубка Испании с "Культураль Леонеса".

Минувшим летом игрок мог перейти в "Фенербахче", но переход не состоялся. Трансферная стоимость игрока составляет 15 млн евро.