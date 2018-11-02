ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Полузащитник "Барселоны" может перебраться в "Милан"

Новости » Спорт    02.11.2018 - 12:47
Фото: Денис Суарес (fcbarcelona.com)
Фото: Денис Суарес (fcbarcelona.com)

Денис Суарес может оказаться в чемпионате Италии уже этой зимой

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Денис Суарес может перейти в "Милан" в зимнее трансферное окно. Об этом информирует Corriere dello Sport.

По информации источника, в миланском клубе уверены, что переход состоится уже этой зимой, поскольку Суарес не имеет должной практики в каталонском клубе и он сам изъявил желание покинуть команду.

В текущем сезоне 24-летний испанец сыграл не сыграл ни одного матча в чемпионате Испании. Игрок провел лишь один матч - в 1/16 финала Кубка Испании с "Культураль Леонеса". 

Минувшим летом игрок мог перейти в "Фенербахче", но переход не состоялся. Трансферная стоимость игрока составляет 15 млн евро.

"Милан" рассматривает возможность аренды Ибрагимовича "Севилья" хочет выкупить арендованного у "Милана" игрока
Новости Украины БарселонатрансферыМилан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь