Півзахисник "Барселони" може перебратися в "Мілан"

Фото: Деніс Суарес (fcbarcelona.com)

Денис Суарес може виявитися в чемпіонаті Італії вже цієї зими

Півзахисник "Барселони" і збірної Іспанії Денис Суарес може перейти в "Мілан" під час зимового трансферного вікна. Про це інформує Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, в міланському клубі впевнені, що перехід відбудеться вже в ції зими, оскільки Суарес не має належної практики в каталонському клубі і він сам виявив бажання покинути команду.

У поточному сезоні 24-річний іспанець зіграв не зіграв жодного матчу в чемпіонаті Іспанії. Гравець провів лише один матч - в 1/16 фіналу Кубка Іспанії з "Культураль Леонес".

Минулого літа гравець міг перейти в "Фенербахче", але перехід не відбувся. Трансферна вартість гравця складає 15 млн євро.