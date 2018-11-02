ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Півзахисник "Барселони" може перебратися в "Мілан"

Новини » Спорт    02.11.2018 - 12:47
Фото: Деніс Суарес (fcbarcelona.com)
Фото: Деніс Суарес (fcbarcelona.com)

Денис Суарес може виявитися в чемпіонаті Італії вже цієї зими

Півзахисник "Барселони" і збірної Іспанії Денис Суарес може перейти в "Мілан" під час зимового трансферного вікна. Про це інформує Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, в міланському клубі впевнені, що перехід відбудеться вже в ції зими, оскільки Суарес не має належної практики в каталонському клубі і він сам виявив бажання покинути команду.

У поточному сезоні 24-річний іспанець зіграв не зіграв жодного матчу в чемпіонаті Іспанії. Гравець провів лише один матч - в 1/16 фіналу Кубка Іспанії з "Культураль Леонес".

Минулого літа гравець міг перейти в "Фенербахче", але перехід не відбувся. Трансферна вартість гравця складає 15 млн євро.

"Мілан" розглядає можливість оренди Ібрагімовича "Севілья" хоче викупити орендованого у "Мілана" гравця
Новини України БарселонатрансферыМилан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся