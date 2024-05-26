Полуниця вже своя? Звідки везуть ягоду і як зрозуміти, що це не імпорт

Цьогоріч травень тішить врожаєм полуниці. З'являється все більше ґрунтової ягоди від українських виробників, а ціни поступово знижуються.

Докладніше про те, де в Україні вирощують полуницю, чи є ще в продажу імпортна, та як обрати найсмачнішу ягоду, – на РБК-Україна нижче.

Зміст:

Українська чи імпортна? Яку полуницю продають на ринках і в магазинах

Сезон полуниці в Україні розпочався, і у продажу вже можна знайти як імпортну, так і місцеву ягоду. Як розповіла в коментарі РБК-Україна керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, імпортну продукцію в основному везуть із Греції, місцева теплична полуниця вирощується в Закарпатті та Тернопільській області.

Ранній старт ягідного сезону цього року обумовлений гарними погодними умовами, які сприяли швидшій вегетації плодів. Також збільшилися об’єми врожаю тепличної полуниці.

Фото: у продажу з'являється ґрунтова полуниця (freepik.com)

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пояснив виданню, що перша ягода, яка почала з’являтися на ринку з середини квітня, була імпортною з країн ЄС.

Продукція вітчизняного виробника з’явилася на початку травня. До того ж до споживача вже починає надходити ґрунтова полуниця.

Ціни на полуницю

Експерти прогнозують, що вартість полуниці триматиметься на торішньому рівні.

Тетяна Попович зазначила, що імпортна полуниця коштує від 140 до 170 грн за кг, тоді як українська теплична продається в середньому за 50-90 грн/кг. До того ж з появою на ринку полуниці з відкритого ґрунту ціни поступово знижуються.

"Незважаючи на небезпечні заморозки, які могли пошкодити частину врожаю, значного впливу на вартість це не матиме, оскільки виробники орієнтуються на минулорічні ціни", – додала керівниця відділу маркетингу оптового ринку Шувар.

Мінімальна вартість ягоди в цьому сезоні може бути в діапазоні 50-60 грн/кг на гуртових ринках – приблизно як і торік. Такий прогноз дав аналітик УКАБ Максим Гопка.

РБК-Україна промоніторило ціни на полуницю на ринках та в супермаркетах. Середня вартість полуниці на столичних ринках 25 травня була на рівні 95-100 грн/кг. Ягоду везуть з Одеської області та Закарпаття.

У мережі супермаркетів "Сільпо" українська фермерська полуниця коштує 149 грн/кг, фасована полуниця з Греції – 89,9 грн за кошик 250 г.

Скриншот shop.silpo.ua

У магазинах Varus вартість української полуниці "домашня" – 149,9 грн/кг. У Novus ягоду продають за 89,99 грн (кошик 500 г).

Скриншот novus.online

Як обрати смачну ягоду

Щоб ласувати стиглою та смачною полуницею, при купівлі варто звернути увагу на кілька нюансів.

Деякі виробники збирають полуницю недозрілою, щоб вона не зіпсувалася дорогою до споживача. На такій ягоді можуть бути білі або зеленуваті плями, її смак – водянистий та кислуватий. Нерідко такі ознаки є у ранньої імпортної полуниці в супермаркетах.

Занадто великий розмір полуниці може свідчити про використання спеціальних засобів для підвищення врожайності. Хоча форма і розмір ягоди також залежать від сорту. Тому не менш важливий її запах.

Стигла полуниця має виразний аромат і насичений колір, а її хвостик легко відривається. Якщо ягода не запашна, ймовірно, вона була зібрана зарано, або її зростання прискорили добривами.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані мереж українських супермаркетів, коментарі керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів) Тетяни Попович та аналітика УКАБ Максима Гопки.