Полунична імперія Польщі: як країна стала лідером з експорту заморожених ягід

Польща - лідер серед виробників полуниці

У 2023 році Польща посіла 9-те місце за виробництвом полуниці на світовому ринку, а у 2024-му 2-ге місце серед країн Європейського Союзу. Першим місцем на ринку полуниці протягом багатьох років був Китай, з виробництвом понад 4,2 мільйона тонн та США з урожаєм, що перевищує 1,2 мільйона тонн. В ЄС найбільшим виробником є ​​Іспанія, вона займає 28% ринку, частка Італії становить 11% та Німеччина - 10%.

За даними Kantar, 66% мешканців країни ласують полуницею кілька разів на тиждень у сезон. А завдяки тепличним врожаям, цей сезон стартує вже у другому кварталі й тягнеться аж до пізньої осені - завдяки повторноплідним сортам.

У 2024 році Польща зібрала 159 тисяч тонн полуниці - на 12% менше, ніж роком раніше. Врожайність сильно залежить від погоди, тому й коливання великі: від 146 тисяч тонн у 2019 році до 197 тисяч у 2016-му.

Землі менше, врожаю - більше

Попри зменшення площ під полуничними плантаціями - з 50,6 тис. га у 2016-му до 28,9 тис. га торік - ефективність зростає. Застарілі сорти поступаються новим, продуктивнішим.

Більшість полуниці в Польщі вирощують на малих сімейних фермах. Найбільше плантацій - у Мазовії (54% загальної площі), а також у Люблінському, Лодзькому й Свєнтокшиському регіонах.

Полуниця на експорт: головне - у замороженні

Польща - лідер на світовому ринку замороженої полуниці. Щороку з країни відправляють від 60 до 118 тис. тонн заморожених ягід. У 2024-му експорт становив 80 тис. тонн: 64 тисячі - заморожених, решта - свіжі. Попри незначне зменшення обсягів, вартість експорту зросла на 2% і принесла країні 143 млн євро.

Головний ринок збуту - ЄС: майже 90% замороженої полуниці йде саме туди. Лідери серед покупців - Німеччина, Франція та Нідерланди.

Свіжої полуниці Польща експортує менше - від 6 до 20 тис. тонн на рік, і головним чином - до країн за межами Євросоюзу.

Польща - лідер на світовому ринку замороженої полуниці (фото: Freepik)

Близько 50 сортів на будь-який смак

У країні офіційно зареєстровано близько 50 сортів полуниці - від ранніх, які плодоносять у травні ("Кама", "Кент", "Хонеойе"), до пізніх, що дозрівають восени ("Пандора", "Богота").

Особлива гордість - кашубська полуниця, яка з 2009 року має статус географічного зазначення ЄС. Завдяки унікальному мікроклімату Кашубського поозер’я вона має більш насичений солодкий смак.

До переліку традиційних польських продуктів також входять полуниці з Пулав, Зволеня, Буська й Біліна - кожна з них має свою історію, аромат і метод вирощування.