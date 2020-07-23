После полугода работы RGC Production расширил производство спецодежды для газовиков

Полгода назад RGC Production запустили на базе АО "Сумыгаз" швейное производство. Сейчас производственные площади расширили для изготовления зимних комплектов формы и защитных перчаток.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

Отмечается, что производственное пространство на тысячи квадратных метров укомплектовано 56 единицами лучшего в Украине оборудования. Швейные и раскройные, вышивальные машины максимально автоматизированы, что влияет на время изготовления формы и ее качество.

"Начинался проект с минимальных партий, элементарных деталей, малого количества оборудования и небольшого количества персонала. Полгода назад в швейной мастерской работало 32 человека, а сегодня мы выросли до коллектива из 81-го работника. Расширили линейку моделей", - говорит Александр Волович, руководитель проекта RGCProduction.

По словам пресс-службы, от начала пандемии швейное производство перепрофилировали на изготовление 102,2 тысяч защитных масок и 4 тысячи комбинезонов для газовиков со всей Украины. А после выполнения спецзаказа расширили ассортимент и производственные площади.

"В ассортименте компании специализированный одежда: от хлопковых футболок, специальных защитных костюмов сварщиков до комплектов зимней одежды с зимней курткой, брюками или полукомбинезоном. Руки работников эксплуатационных служб также должны быть надежно защищены от механических повреждений. Поэтому производственные мощности вскоре пополнятся 10 вязальными машинами. Которые будут изготавливать перчатки со скоростью 100 пар за час", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что швейное подразделение RGC Production начало свою работу в декабре 2019 года. На производстве осуществляется пошив спецодежды для специалистов газораспределительных компаний Украины. Продукция адаптирована под конкретные службы в зависимости от особенностей их деятельности. Швейное производство RGC Production укомплектовано 40 единицами универсального и 16 единицами специализированного швейного оборудования. Мощность - более 30 тысяч единиц разнообразной спецодежды на год.