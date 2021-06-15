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Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут при 45 тысячах зрителей на Уэмбли. Это 50% вместительности

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Лондон, Вторник 15 июня 2021 07:00
Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут при 45 тысячах зрителей на Уэмбли. Это 50% вместительности Фото: стадион Уэмбли во время матча Англия - Хорватия (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Полуфиналы и финал Евро-2020, которые запланированы на 6-7 и 11 июля соответственно, пройдут на стадионе Уэмбли при 50% заполняемости арены. Матчи смогут посетить до 45 тысяч зрителей.

Об этом сообщает The Guardian.

Британское правительство ожидаемо разрешило увеличить заполняемость стадиона на решающие матчи чемпионата Европы, несмотря на перенос срока выхода из карантина на меся, с 21 июня на 19 июля. Эти матчи включены в список так называемых "тестовых событий", в рамках которых будет исследовано, насколько безопасно проводить массовые мероприятия с учетом текущей ситуации с пандемией коронавируса и вакцинацией от него.

Тестовыми мероприятиями, для которых сделаны исключения из общих правил, также стали Гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне, которое пройдет 16-18 июля, и главный травяной турнир в теннисе Уимблдон. На нем разрешается заполнять арены на 50%, а женский и мужской финалы 10-11 июля пройдут при аншлаге на центральном корте, который вмещает почти 15 тысяч человек. Трибуны же на трассе в Сильверстоун вмещают до 140 тысяч болельщиков. Все мероприятия могут посещать люди с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или же обладатели COVID-паспорта.

Эти, а также ряд других пилотных событий позволят правительству понять, можно ли в скором времени снять ограничения на заполняемость стадионов.

С 17 мая в Британии действует ограничение на заполнение стадионов - 25% от общего количества место и не более 10 тысяч зрителей. На групповой стадии Уэмбли принимает до 22,5 тысяч зрителей за матч.

Напомним, в понедельник премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о переносе смягчения ограничения на месяц, до 19 июля. Это связано с увеличением количества новых случаев заражения коронавирусом в стране и распространением более заразного "индийского" штамма вируса. Также правительство рассчитывает на больший охват вакцинацией к тому моменту.

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