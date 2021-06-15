Півфінали і фінал Євро-2020 пройдуть при 45 тисячах глядачів на Уемблі. Це 50% місткості
Півфінали і фінал Євро-2020, які заплановані на 6-7 і 11 липня відповідно, пройдуть на стадіоні Уемблі при 50% заповнюваності арени. Матчі зможуть відвідати до 45 тисяч глядачів.
Про це повідомляє The Guardian.
Британський уряд очікувано дозволив збільшити заповнюваність стадіону на вирішальні матчі чемпіонату Європи, незважаючи на перенесення терміну виходу з карантину на місяць, з 21 червня на 19 липня. Ці матчі включені в список так званих "тестових подій", в рамках яких буде досліджено, наскільки безпечно проводити масові заходи з урахуванням поточної ситуації з пандемією коронавірусу і вакцинацією від нього.
Тестовими заходами, для яких зроблені винятки із загальних правил, також стали Гран-прі Формули-1 в Сільверстоуні, яке пройде 16-18 липня, і головний трав'яний турнір в тенісі Вімблдон. На ньому дозволяється заповнювати арени на 50%, а жіночий і чоловічий фінали 10-11 липня пройдуть за аншлагу на центральному корті, який вміщує майже 15 тисяч осіб. Трибуни ж на трасі в Сільверстоун вміщують до 140 тисяч уболівальників. Всі заходи можуть відвідувати люди з негативним ПЛР-тестом на коронавірус або ж власники COVID-паспорта.
Ці, а також ряд інших пілотних подій дозволять уряду зрозуміти, чи можна незабаром зняти обмеження на заповнюваність стадіонів.
З 17 травня в Британії діє обмеження на заповнення стадіонів - 25% від загальної кількості місце і не більше 10 тисяч глядачів. На груповій стадії Уемблі приймає до 22,5 тисяч глядачів за матч.
Нагадаємо, в понеділок прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про перенесення пом'якшення обмеження на місяць, до 19 липня. Це пов'язано зі збільшенням кількості нових випадків зараження коронавірусом в країні і поширенням більш заразного "індійського" штаму вірусу. Також уряд розраховує на більше охоплення вакцинацією до того моменту.