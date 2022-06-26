Как получить возмещение вкладчикам банков-банкротов: инструкция НБУ

Куда обращаться

Чтобы получить гарантированную сумму, вкладчикам необходимо обратиться в один из банков-агентов Фонда. На сегодня таких банков 11: Кредобанк, Правэкс-банк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Идея Банк, Банк Пивденный, ПриватБанк, Универсал банк, Ощадбанк, Банк инвестиций и сбережений.

Возмещение можно получить:

Офлайн, обратившись в отделение банка-агента.

Для получения средств в отделении любого из указанных банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в отделение с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица-резиденты должны предъявить дополнительные документы.

Какие документы необходимо предъявить, чтобы получить возмещение родителям (усыновителям) или опекунам малолетнего лица, опекунам (попечителям) лица, получить возмещение на основании доверенности, на основании свидетельства о праве на наследства, читайте по ссылке.

Дистанционно, обратившись онлайн в такие банки-агенты:

Приватбанк

Укргазбанк

Пивденный

ПУМБ

За чей счет выплачивается возмещение вкладчикам обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов выплачивает возмещение за счет собственных средств.

Основные накопления фонда формируются за счет взносов банков-участников Фонда. Сейчас участниками Фонда являются все банки Украины.

Фонд накапливает на своем счету эти взносы и в случае признания какого-то банка неплатежеспособным направляет необходимую сумму для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого учреждения.

Какая гарантированная сумма по вкладам

На время военного положения и трех месяцев после его завершения вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФОПов (вместе с процентами, если это был депозит). С 13.04.2022 года вступил в силу соответствующий закон. Если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-то из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит его вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами.

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.