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Как получить пенсию и денежные выплаты в "Укрпочте" во время войны: пошаговое разъяснение

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Украина, Четверг 03 марта 2022 11:32
Как получить пенсию и денежные выплаты в "Укрпочте" во время войны: пошаговое разъяснение Фото: "Укрпочта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на войну в Украине, отделения "Укрпочты" работают в обычном режиме. Поэтому, если вы получали пенсии и субсидии через "Укрпочту", и не выезжали, - ожидайте свою пенсию, социальную выплату или субсидию дома, также ее можно забрать в почтовом отделении согласно обычному графику выплат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"В зависимости от состояния боевых действий могут быть перенесены даты выплат, о чем мы будем держать вас в курсе, но выплаты обязательно будут", - уверяют в компании.

Если уехали с места фактического проживания

Получить свои выплаты можно, если:

1. Позвонить в контакт-центр "Укрпочты" по номеру телефона 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 - раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (все звонки бесплатны);

или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов или передайте информацию через электронный кабинет.

2. Сообщить о необходимости получения пенсии, пособия по другому адресу и передайте следующую информацию:

  • фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;
  • адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022;
  • паспортные данные (серия и номер паспорта);
  • номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;
  • способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)
  • новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания.

"Если вы получаете пенсию или денежную помощь почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении. Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней", - добавляют в "Укрпочте".

Если снять наличные с карты невозможно

В таком случае можно воспользоваться следующими сервисами "Укрпочты":

  • перечисление средств с карты для получения наличных денег в отделении "Укрпочты" или с доставкой по адресу проживания с помощью услуги "С карты на дом";
  • снятие средств через POS-терминалы в отделениях "Укрпочты". Подробнее об услуге.

Проверить работу отделений "Укрпочты" в вашем регионе можно по ссылке.

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