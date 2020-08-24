Получить деньги на карту теперь можно через терминалы EasyPay

Все мы сталкивались с ситуацией, когда срочно нужны деньги. Но что делать, если их нет? Например, уже сейчас школьников готовят к школе, покупая весь необходимый инвентарь, одежду и обувь. В магазинах скидки и пока есть все размеры – нужно успеть купить лучшее. Но как быть, если вы только вернулись из отпуска, а в кошельке пусто?

Чтобы не ждать зарплаты, можно решить вопрос уже сегодня. В этом помогает сервис Moneyveo. Кроме онлайн-кредита, теперь компания предлагает новую услугу для постоянных клиентов – получение до 22 000 грн в терминале EasyPay.

Такой формат кредитования не требует доступа к сети. Ведь если вам срочно нужны деньги, а выхода в интернет нет, нужно всего лишь найти ближайшее устройство.

Услуга доступна в любом городе или поселке, где размещены такие терминалы, 24/7 – как и онлайн-кредит. По всей Украине более 14 000 устройств. Обычно их устанавливают в общественных местах (ТЦ, магазины, остановки транспорта, рынки). По данным компании EasyPay, терминалами пользуется каждый третий украинец. Ведь это доступ к оплате более 3 500 услуг в одном месте.

Чтобы получить кредит в терминале самообслуживания, клиенту просто нужно войти в Личный кабинет Moneyveo. Затем система предложит выбрать желаемую сумму и срок кредитования. Решение по заявке появится на экране. После чего нужно будет подтвердить свое согласие с условиями кредитного договора и получить деньги на карту.

Дополнительным преимуществом получения кредита через EasyPay является и то, что сразу же на месте можно оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный, перечислить деньги на другую банковскую карту и пр.

“Мы постоянно работаем над тем, чтобы процесс получения кредита был максимально комфортным для клиента. Поэтому и решили попробовать выдавать средства через удобный и надежный платёжный сервис, не требующий дополнительных комиссий. Сначала мы протестировали услугу в ограниченном количестве терминалов, а сейчас вышли с ней на рынок полноценно, предоставляя наш продукт по всей сети EasyPay. Теперь клиентам доступен целый набор инструментов для получения мгновенных кредитов: сайт, мобильное приложение и терминалы EasyPay”, – комментирует коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Чтобы решить любой финансовый вопрос мгновенно – обращайтесь в Moneyveo. Теперь можно просто подойти к терминалу самообслуживания, кликнуть пару раз и получить деньги на карту. Всего 8 минут и необходимые средства у вас.