ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как получить 6500 гривен тем, кто потерял работу из-за войны: инструкция Минцифры

Новина українською →
Украина, Вторник 08 марта 2022 09:34
Как получить 6500 гривен тем, кто потерял работу из-за войны: инструкция Минцифры Фото: получить 6500 гривен из-за потери работы можно с 7 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы могут получить 6500 гривен в рамках єПідтримка уже с 8 марта. Помощь оказывается в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли", - напасал он

По его словам, получить помощь могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФОПы всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФОПов которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

Федоров предоставил инструкцию, как получить 6500 грн:

  • 1. Авторизуйтесь в действии и выберите услугу єПідтримка
  • 2. Выберите карту поддержка. Если у вас ее еще нет. Здесь вы можете узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card
  • 3. Нажмите "Получить помощь"
  • 4. Ожидайте зачисления средств в течение суток

"Напомню, вы можете подать заявку, даже если уже получили помощь за вакцинацию", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров принял постановление предоставление в 2022 году единовременной материальной помощи в 6,5 тысяч гривен. Пособие выплачивается из-за потери зарплаты вследствие проведения боевых действий.

Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд гривен. Средства будут выплачиваться в рамках программы єПідтримка

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать