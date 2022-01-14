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Получил 6 лет тюрьмы: наркокурьер пытался ввезти в Украину партию кокаина на 10 млн гривен

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Черкасская область, Пятница 14 января 2022 10:52
Получил 6 лет тюрьмы: наркокурьер пытался ввезти в Украину партию кокаина на 10 млн гривен Фото: в Украине суд вынес приговор наркокурьеру кокаина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине вынесли приговор наркокурьеру из международной преступной группировки. Он ввозил в страну кокаин из Латинской Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, иностранец вместе с сообщником пытались перевезти через госграницу Украины почти 2 кг кокаина. Наркотики они частично спрятали в вещах, а вторую частть - 90 капсул - пытались ввезти в кишечно-желудочном тракте. Стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 10 млн гривен.

Правоохранители задержали обоих наркокурьеров в аэропорту "Борисполь" в июле 2021 года.

Суд признал одного из участников международной преступной группировки виновным. Ему вынесен приговор - 6 лет лишения свободы. Он уже вступил в законную силу.

Обвинительный акт в отношении другого наркокурьера направлен в суд, подозреваемый находится под стражей.

Фото: в Украине наркокурьера приговорили к тюрьме (ssu.gov.ua)

Напомним, в Черкасской области будут судить наркокурьера из Бразилии, который пытался доставить в Украину около килограмма кокаина. Он хотел провезти капсулы с наркотиком в собственном желудке.

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