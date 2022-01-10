Килограмм кокаина в желудке. Еще одного бразильского курьера будут судить в Украине

В Черкасской области будут судить наркокурьера из Бразилии, который пытался доставить в Украину около килограмма кокаина. Он хотел провезти капсулы с наркотиком в собственном желудке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Сообщается, что Черкасская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бразильца по факту попытки ввезти в Украину около килограмма кокаина.

По данным следствия, он в июле 2021 контрабандной ввез в Украину в собственном организме 90 капсул с кокаином. На таможне в аэропорту "Борисполь" он заполнил декларацию, в которой указал отсутствие запрещенных для провоза товаров.

"Однако с помощью специального оборудования в его организме было обнаружено и изъято наркотическое вещество. В настоящее время к иностранцу применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Государственной пограничной службе, мужчина проглотил капсулы с наркотиком. Их извлекли из кишечника медикаментозным путем после компьютерной томографии брюшной полости. Наркокурьеру грозит от 10 до 12 лет тюрьмы с конфискацией.