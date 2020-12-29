Получатели субсидий не почувствуют отмены льготной цены на электроэнергию, - Минсоц

Все 3,1 млн домохозяйств, которые получают субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в Facebook.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, которые получают субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - сообщили в министерстве.

В Минсоце напомнили, что почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100% в зависимости от категории льготника.

Те домохозяйства, которые раньше не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

Напомним, 28 декабря правительство на выполнение международных обязательств отменило льготную цену 90 коп. за первые 100 кВт.часов электроэнергии. Это решение было принято, чтобы избежать резкого повышения цены в 2 раза.

По словам экспертов, после отмены льготной цены на первые 100 кВт.ч средняя платежка повысится на 78 грн.

Как известно, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и в декабре 2020 года даже не покрывали расходы на доставку тока от электростанций до конечных потребителей, не говоря уже о стоимости производства.