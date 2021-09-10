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За полтора месяца руда обвалилась в стоимости на 50 долларов

Автор: Наталия Гурковская

Стоимость руды на мировых рынках обновила антирекорд: ее продавали по 130 долларов за тонну. Таким образом, буквально за неделю она подешевела на 2,5%, а с августа потеряла в стоимости уже более 50 долларов (тогда она стоила 183 долларов/тонна).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные S&P Global Platts, ежедневно публикующего товарные котировки.

Как известно, по данным таможенной службы, за восемь месяцев этого года Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов на 73,15% - до 8,9 млрд долларов. В августе поступления от экспорта составили 1,4 млрд долларов

Ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что именно рост мировых цен на сырье помог Украине выдержать экономический кризис: благодаря экспортным отраслям падение ВВП составило всего 4%, а не 10%, как в европейских странах. Но мировые цены на сырье уже начали падать, и худшим шагом власти сейчас будет усиление налогового давления на промышленность.

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК: власть должна поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию, а также позаботиться о том, чтобы удержать курс гривны от обвала.

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