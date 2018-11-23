У Полтавській області зловмисники обстріляли автомобіль

Фото: пошкоджене авто (pl.npu.gov.ua)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження

У Кременчуці (Полтавська область) сьогодні вночі зловмисники обстріляли автомобіль та втекли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як зазначається, правоохоронцям про подію близько третьої години ночі повідомив 27-річний місцевий житель. Стрілянина сталася поблизу одного із магазинів у Крюківському районі, де невідомі на автомобілі Skoda відкрили вогонь по його автомобілю Daewoo та пошкодили транспортний засіб. На момент обстрілу чоловік та його товариш перебували в салоні машини. Після обстрілу зловмисники втекли.

Правоохоронцям вдалося затримали авто зловмисників в селі Чечелево. Також затримали двох 33-річних чоловіків які, ймовірно, причетні до скоєного, один із них раніше вже мав проблеми з законом.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Фото: місце події (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у Оболонському районі патрульні поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожого. Крім того, повідомлялося про стрілянину у Києві на Троєщині, внаслідок якої постраждали троє місцевих мешканців.