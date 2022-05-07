В Полтавской области увеличили размер выплат семьям погибших бойцов

В Полтавской области увеличили размер выплаты семьям погибших военнослужащих. Отныне им будут выделять по 50 тысяч гривен из областного бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

" Подписал распоряжение об увеличении размера выплат. Отныне семьи погибших бойцов получат по 50 тысяч гривен из областного бюджета. Уже принято решение о таких выплатах для 7 семей - скоро они получат денежную помощь", - пишет Лунин.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Кабинет министров выделил дополнительные средства на сектор обороны Украины. Министерству обороны выделили 16 млрд долларов. Основные средства пойдут на выплаты зарплат военным, помощь семьям погибших героев, а также ремонт и модернизацию техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.